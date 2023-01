Caso Plusvalenze, la Procura chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini

Il procuratore Chiné nell'udienza della Corte Federale d'Appello sull'istanza di riapertura del filone plusvalenze ha chiesto una sanzione di 9 punti di penalizzazione sul campionato in corso per la Juventus. Il procuratore ha chiesto anche l'inibizione di 20 mesi e 10 giorni per Paratici, 16 mesi per Agnelli, 12 mesi per Nedved, Garimberti e Arrivabene, 10 mesi e 20 giorni per Cherubini. In aula, oltre al club bianconero, anche Samp, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara. Dopo la Procura saranno le difese a parlare (la Juve ha già depositato una memoria difensiva), quindi la Corte si riunirà in camera di consiglio per poi esprimersi prima sull’ammissibilità del ricorso.