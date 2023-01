Zaniolo, patti chiari. Vertice col Tottenham: la Roma dice no al prestito

Per Zaniolo questi giorni sono particolari e non solo perché domenica la Roma gioca nella "sua" La Spezia, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. Il possibile addio di Nicolò alla Roma potrebbe consumarsi da qui al 31 gennaio. Zaniolo ha chiesto di essere ceduto. È successo subito dopo la partita di Coppa Italia con il Genoa, la scorsa settimana, in cui al momento della sostituzione sono arrivati anche fischi da una parte dello stadio Olimpico. Ieri a Trigoria si è fatto vivo il Tottenham di Fabio Paratici, che su giocatore ci stava già dai tempi in cui era alla Juventus e che ci è tornato su anche nella scorsa estate. Il problema, però, è che gli inglesi sono pronti a prendere in prestito Zaniolo, con un eventuale obbligo di riscatto fissato però a diverse condizioni non facili da raggiungere, cosa che invece la Roma oggi non si può permettere. Perché ha bisogno di fare cassa per cercare un sostituto e realizzare plusvalenza, in base ai paletti fissati dall’Uefa. Ecco perché la cessione di Zaniolo ci sarà solo a titolo definitivo. O con la certezza di un obbligo a condizioni facilissime da realizzarsi.