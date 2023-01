Mercato, continua il braccio di ferro tra Roma e Torino per Shomurodov

Continua il braccio di ferro tra Roma e Torino per Shomurodov. Il ds granata Vagnati, riporta Tuttosport, ha ribadito a Tiago Pinto di volere l'attaccante uzbeko in prestito con diritto e non obbligo di riscatto. Il Lille, che si era interessata al giallorosso, rimane alla finestra. I discorsi di mercato tra Roma e Torino sono aperti anche per Perr Schuurs. Il difensore olandese è seguito anche dall'Inter e da alcuni club di Premier League e Bundesliga. Il prezzo del suo cartellino, infatti, si aggira già intorno ai 25 milioni.