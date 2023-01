Caso Plusvalenze, 15 punti di penalizzazione per la Juventus

Arriva la sentenza in merito al caso plusvalenze. Come riportato dall'agenzia ANSA, la Juventus sarà penalizzata di 15 punti in classifica. Questa la decisione presa dalla Corte d'Appello della FIGC che ha accolto l'istanza della Procura riaprendo un procedimento sportivo a carico della società bianconera. La sanzione sarà dunque maggiore rispetto ai 9 punti di penalizzazione richiesti dal procuratore Chiné. La Corte ha anche inflitto, ai dirigenti bianconeri, sanzioni superiori alle richieste della procura. Inibizione di 24 mesi per l'ex presidente Andrea Agnelli, 30 per Fabio Paratici, 16 per Cherubini, 24 per Arrivabene, 8 invece per Pavel Nedved. Prosciolti gli altri club. La Juventus scivolerà dunque all'undicesimo posto in classifica con 22 punti, facendo così salire la Roma al sesto posto in graduatoria (a pari merito con Atalanta e Lazio quarta). Il club potrà ora fare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni.