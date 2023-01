Spezia-Roma, Zaniolo sceglie di non essere convocato. Sui social disattiva i commenti

Nicolò Zaniolo non ci sarà contro lo Spezia. Il numero 22 ha scelto di non essere convocato dal tecnico e salterà la sfida in Liguria. Il calciatore è sul mercato e il suo agente in questo momento è a Londra per trattare col Tottenham. Zaniolo salterà la sfida contro la squadra di Gotti dopo non aver giocato contro la Fiorentina settimana scorsa. La decisione è stata presa per le vicende di mercato. Gli Spurs sono interessati ma il club giallorosso vogliono cederlo solo a titolo definitivo. È stata rifiutata un'offerta del West Ham in queste ore. Le strade di Nicolò e della Roma stanno per dividersi. Intanto il calciatore in questo momento si trova con il figlio e ha pubblicato una foto sui social. Ha anche limitato i commenti sotto ai suoi post per evitare pesanti critiche da parte dei tifosi.