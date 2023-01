Frattesi resta un’idea nel cassetto. Ma niente spese folli

Se alla fine dovesse davvero andare in porto la cessione di Zaniolo da qui al 31 gennaio, chi potrebbe arrivare al suo posto? La Roma in realtà aveva messo in preventivo di non muoversi in questi ultimi giorni di mercato, ma con il possibile addio dell'attaccante i piani potrebbero cambiare, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport. La Roma può anche decidere di dare l'assalto definitivo a Davide Frattesi. Roma e Sassuolo ne parlano già da un po’, ma la trattativa la scorsa estate non è mai decollata per la differenza tra domanda e offerta. Ci sono anche Aouar, centrocampista del Lione, e Perez, attaccante del Leicester. Certo, due pedine che la prossima estate non costerebbero nulla, ma che oggi - con un piccolo investimento - potrebbero essere portati a casa con certezza e anche in anticipo.