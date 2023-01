Zaniolo, c’è fumo di Londra. Possibile cessione già a gennaio

London calling , o quasi. Perché non è (ancora) la Premier a chiamare Zaniolo ma viceversa, scrive Francesco Balzani su Leggo. Con la Roma che non si oppone , anzi che spera arrivi subito un'offerta in grado di regalare una plusvalenza evitando che si vada a scadenza di contratto nel 2024.

Per ora zero offerte concrete, ma più la voglia di Nicolò di mettersi in vetrina. La Roma dall'altra parte non ha nulla in contrario e ha già fissato il prezzo: 35-40 milioni.