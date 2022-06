Zaniolo aspetta Juve e Milan, la Roma sogna Ronaldo. Occhi anche su Sabitzer

La Roma continua a essere protagonista sul mercato, a macinare e avvicinare i prossimi colpi. Tra i prossimi ci saranno Davide Frattesi e Zeki Celik, ma arriveranno anche acquisti a centrocampo e in attacco. Questi ultimi dipenderanno molto dal futuro di Nicolò Zaniolo, che sembra destinato a lasciare i giallorossi, a maggior ragione dopo l'intervista di ieri che non è piaciuta a parecchi. La Romanon farà barricate, lo cederà in caso di offerta da 50-60 milioni, senza contropartite (di tutti quelli proposti piace solo Pobega). E il giocatore preferisce nettamente restare in Italia, in attesa di mosse da parte di Juve e Milan.La pista Premier c'è, alcuni intermediari lo hanno proposto, ma per il momento il Tottenham non sembra interessatissimo, così come il Newcastle. Secondo altre indiscrezioni, invece, Mourinho gradirebbe un eventuale inserimento nella trattativa del brasiliano Arthur.