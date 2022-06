De Paul e Saul, la Roma bussa in casa dell’Atletico Madrid. Fari su Sabitzer

Occhi anche sul brasiliano Reinier, 20 anni, di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund

La Roma nelle ultime ore sta guardando con grande attenzione al mercato spagnolo, in particolare a Madrid, scrive Gianluca Piacentini sul Corriere della Sera . Sul fronte Atletico, infatti, ci sono due calciatori in uscita che possono interessare alla Roma: si tratta di Rodrigo De Paul e Saul.

Il primo potrebbe partire e il ritorno in Italia è una delle possibilità: l’argentino costa tanto, circa 40 milioni di euro, ma molto in casa giallorossa com’è ormai acclarato – dipenderà dal futuro di Nicolò Zaniolo, ancora in bilico tra cessione e rinnovo del contratto.

Oltre all’argentino, ai giallorossi piace anche Saul: il centrocampista spagnolo classe ’94 è tornato all’Atletico dopo una deludente esperienza al Chelsea: potrebbe partire in prestito secco ma se non si ridurrà sensibilmente l’ingaggio (8 milioni netti) l’operazione è fuori dalla portata delle casse giallorosse.

Sempre a Madrid, ma sponda Real, Pinto ha individuato nel brasiliano Reinier, 20 anni, di proprietà del Real Madrid, nelle ultime due stagioni in prestito al Borussia Dortmund, una possibile alternativa nel reparto offensivo, nel caso dovessero esserci più difficoltà del previsto per chiudere con i norvegesi del Bodo/Glimt per Solbakken o se dovessero partire contemporaneamente Carles Perez ed El Shaarawy. Reinier costa circa 10 milioni e ha uno stipendio che rispetta i parametri della Roma.

In attesa che si sblocchi la trattativa col Sassuolo per Frattesi, il general manager Tiago Pinto ha chiesto informazioni per Marcel Sabitzer, in uscita dal Bayern Monaco: costa 15 milioni e piace a Mourinho, che lo aveva chiesto anche nella passata stagione.