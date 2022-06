Premier all’assalto di Abraham, ma l’attaccante resta alla Roma

La stagione magnifica di Tammy Abraham con la maglia della Roma, culminata con la Conference League alzata al cielo di Tirana, ha permesso all'attaccante inglese di mettersi in luce. E a guardare le gesta del nuovo pupillo di José Mourinho è stata soprattutto la Premier League. Secondo quanto riportato dal 'The Sun', infatti, il Manchester United, visto sfumare Darwin Nunez, nuovo (e onerossisimo) acquisto del Liverpool, ha ripuntato gli occhi su Abraham. Così come l'Arsenal, che però, sta dando priorità a Gabriel Jesus del Manchester City per il reparto offensivo.