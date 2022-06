La Roma resta su Guedes: Pinto può giocarsi le carte Darboe e Diawara

Goncalo Guedes resta nel mirino della Roma. A pochi giorni dalla chiusura di giugno, il Valencia è ancora alle prese con una situazione finanziaria tutt'altro che florida e la cessione di un big è ipotesi decisamente concreta. I tifosi temono che il primo della lista sia proprio il portoghese, con Mourinho che lo segue da tempo e lo vorrebbe a Trigoria. Il prezzo non è basso, ma - come riporta 'Super Deportes' - la Roma ha un paio di buoni argomenti nelle contropartite tecniche. Il riferimento è a Ebrima Darboe e Amadou Diawara, due giocatori che a stento hanno fatto parte delle rotazioni di Mourinho nella prima parte di stagione. Per poi sparire completamente. Entrambi sono da tempo nei radar del Valencia, che ha bisogno di innesti a centrocampo e per questo potrebbe essere interessato a questi due nomi. Che per i giallorossi sono in uscita, soprattutto il guineano che ha confermato ieri di essere stato vicino proprio al Valencia lo scorso gennaio.