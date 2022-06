Calciomercato, Cuadrado può lasciare la Juventus: sfida tra Roma e Inter

I giallorossi stanno per chiudere la trattativa per Celik ma l'ex Fiorentina è un nome che piace allo Special One e può giocare anche come esterno alto

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Juan Cuadrado può rientrare nell’elenco dei giocatori sacrificabili per asciugare il monte ingaggi della Juventus, sulla falsariga di elementi come Alex Sandro e Rabiot, funzionali dal punto di vista tecnico ma dagli stipendi pesanti. Gli estimatori del terzino non mancano: in Italia l’Inter di Marotta è sempre attenta, così come la Roma. Per non parlare delle possibilità estere. Il duello è già iniziato tra Mourinho e il suo ex club. I giallorossi stanno per chiudere la trattativa per Celik ma l'ex Fiorentina è un nome che piace allo Special One e può giocare anche come esterno alto.