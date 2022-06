Inter, previste nei prossimi giorni le visite mediche di Mkhitaryan

Mkhitaryan tra qualche giorno diventerà ufficialmente un calciatore dell'Inter. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'armeno svolgerà le visite mediche la prossima settimana e poi firmerà il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi due anni. L'ex Arsenal lascia la capitale dopo 3 stagioni condite da 29 gol, 28 assist e dalla vittoria in Conference League lo scorso 25 maggio. Inutili i tentativi da parte della Roma per convincerlo a rinnovare per un altro anno, la volontà del calciatore era quella di giocare di Champions.