Pinto si muove: colpi in arrivo

Preso Matic e bloccato Frattesi, Mourinho aspetta un altro centrocampista per la Roma: il sogno è De Paul, ma i costi proibitivi rendono meno complicato arrivare a Douglas Luiz, scrive Giulio Cardone su La Repubblica.

Il brasiliano vuole lasciare l’Aston Villa perché chiuso da Kamara, l’ingaggio è accessibile grazie ai vantaggi del Decreto Crescita: per il cartellino il club inglese chiede 30 milioni. Per la fascia destra è praticamente tutto fatto per il turco Celik.