Friedkin vola: “Noi e la Roma, è un momento super”

È un risultato eccellente, che ha portato il gruppo di proprietà del presidente della Roma per la prima volta dalla sua nascita al primo posto del Chronicle 100, l’indice delle cento migliori aziende private del Texas (la sede centrale del TFG è a Houston). “È un momento esaltante per le nostre attività – ha detto Dan – Abbiamo un profondo affetto e riconoscimento per tutti i tifosi della Roma e per i nostri clienti degli altri settori. La loro fedeltà è stata fondamentale per i successi conseguiti in questi anni”.