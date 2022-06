Cristiano Ronaldo, la Roma ci prova davvero: i Friedkin lo corteggiano

Il fuoriclasse portoghese deve decidere il proprio futuro, la trattativa per i giallorossi resta molto complicata per le cifre e per la presenza dello Sporting

Cristiano Ronaldo alla Roma, sogno o pista reale. Secondo quanto riportato in un articolo di Francesco Balzani su 'Leggo', i Friedkin stanno davvero corteggiando CR7 che l'indiscrezione di mercato circolata anche nei giorni scorsi, più come suggestione, potrebbe essere concreta. La regia è quella di Jorge Mendes, agente anche dello stesso Mourinho che diventa ovviamente fondamentale nella trattativa. Mentre anche le quote dei bookmakers per Cristiano Ronaldo alla Roma sono calate sensibilmente, di sicuro sembra esserci l'addio ormai prossimo del fenomeno portoghese al Manchester United. Con i top club europei come City, PSG e Real che hanno scelto altri profili, i giallorossi potrebbero sfruttare ancora il vantaggi del Decreto Crescita - fino al 30 giugno - per un ingaggio che al momento è di 23 milioni di euro a stagione.