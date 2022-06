Zaniolo-Juventus, ipotesi scambio con Arthur

Il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora tutto da scrivere. O da firmare, dipende dai punti di vista. L'esterno della Roma, in scadenza nel 2024, non ha ancora trovato un accordo con i giallorossi per il rinnovo, e le voci di calciomercato su di lui, e quindi quelle di un'eventuale trasferimento, si fanno sempre più insistenti.