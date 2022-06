Mercato, per Torreira la Roma tratta con l’Arsenal

Tutte le strade portano a Roma. Anche per Lucas Torreira. Il quasi ex centrocampista della Fiorentina, che non verrà riscattato dal club viola, secondo quanto riporta la Nazione di oggi, potrebbe arrivare nella Capitale sponda giallorossa. In un primo momento, infatti, l'Arsenal - la società che ne detiene il cartellino - aveva provato a spingere il calciatore verso la Lazio, ma le trattative non sono andate in porto. Quindi, la Roma, in cui potrebbe arrivare sempre con la formula del prestito.