Vitesse e Lazio, Mourinho accelera. Derby sold out, Roma multata dopo Udine

Focus atletico per i giallorossi, domani rifinitura e conferenza. Sale l'attesa per la sfida alla Lazio, intanto dal Giudice Sportivo ammenda per i fumogeni e le proteste di Foti. Mkhitaryan può rinnovare, ma chiede un biennale

Francesco Iucca

Roma a metà della preparazione del match col Vitesse, a due giorni dal ritorno di Conference e 48 ore dopo il pareggio con l'Udinese. La squadra di Mourinho è tornata ad allenarsi e domani mattina alle 11 svolgerà la seduta di rifinitura a Trigoria, con la conferenza stampa di del mister insieme a Rui Patricio in programma alle 15.15. Qualche dubbio giallorosso nelle probabili formazioni di Roma-Vitesse, soprattutto sulla gestione di Zaniolo e del centrocampo, oltre che degli esterni. Dopo l'1-0 dell'andata per i capitolini, il match di giovedì alle 21 sarà diretto dal romeno Radu Petrescu, alla prima designazione con la Roma."Il mio sogno è sempre stato vincere la Champions, quest'anno è vincere la Conference League", aveva detto Mourinho che intanto ha continuato la striscia di ottavi di finale europei giocati dai giallorossi, unica squadra italiana insieme alla Juventus a disputarli ininterrottamente dal 2014/15.

Pinto ospite alla 'Bocconi': in estate lavoro doppio dopo gli acquisti flop

Roma che si è allontanata parecchio dalla Juventus e dalla Champions, distante ben otto punti a nove giornate dalla fine e senza più lo scontro diretto da poter sfruttare eventualmente. I giallorossi cercheranno di ripartire almeno dall'Europa League mentre Tiago Pinto - oggi ospite alla 'Bocconi' di Milano per inaugurare il corso 'Management del calcio' - dovrà anche riparare a più di qualche errore nelle sessioni precedenti di mercato. Da Vina a Shomurodov, passando per Maitland-Niles, sono diversi i giocatori acquistati dal portoghese e che ora hanno pochissimo mercato, oltre che un valore molto inferiore. Una decisione dovrà essere presa anche su Mkhitaryan, in scadenza di contratto: la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro, con l'armeno che sembra orientato ad accettare solo un rinnovo ricco e di almeno due anni.

Sulla destra invece tra gli obiettivi c'è Dest, che con il probabile arrivo di Mazraoui potrebbe vedersi chiusi gli spazi al Barcellona e cercare fortuna altrove. Infine le parole di Bruno Conti, che due giorni fa ha compiuto 67 anni e ha ripercorso la sua carriera in un'intervista: "La vita è stata generosa. Pensi che fortuna aver scoperto tanti talenti. Uno su tutti: De Rossi. Il dolore più grande, escludendo quelli strettamente privati, la morte di Agostino Di Bartolomei. Il derby? Lo sento, certo. Vivo e penso da romanista. Ma non chiedetemi pronostici. Dico solo che Mou è il numero uno".