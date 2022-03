Roma, Mkhitaryan accetterà solo un rinnovo biennale

Prossima settimana, durante la sosta della nazionale, si discuterà il prolungamento del contratto dell'armeno

La priorità della Roma è il rinnovo dell'armeno, prossima settimana ci sarà un incontro tra le parti come scrive Il Corriere della Sera. Mkhitaryan è una delle poche certezze in una squadra con pochi punti di riferimento. Un insostituibile che però ha compiuto 33anni, ha il contratto in scadenza e accetterà un rinnovo solo se ricco e almeno biennale. Ma questo sarà un problema per domani. Oggi è Vitesse e da venerdì si penserà alla Lazio.