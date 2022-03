Roma-Vitesse, Petrescu arbitrerà il ritorno degli ottavi di finale

Gioved' i giallorossi scenderanno in campo allo stadio Olimpico. L'obiettivo è raggiungere i quarti di Conference League

Sarà Radu Petrescu a dirigere la gara di ritorno tra la Roma e il Vitesse. Gli assistenti dell'arbitro sarrano Radu Ghinguleac e Mihai Marica. Il quarto ufficiale sarà Marcel Birsan. Non c'è il Var che entrerà nella competizione solamente nella finale del 25 maggio a Tirana. Prima volta in assoluto per Petrescu contro la Roma e contro il Vitesse. I giallorossi devono difendere lo 0-1 maturato in Olanda grazie al gol di Sergio Oliveira allo scadere del primo tempo.