Tiago Pinto ospite alla Bocconi: “Un onore parlare ai dirigenti di domani”

Il general manager è stato ospite all'inaugurazione del corso ‘Management del calcio’ organizzato dal prestigioso ateneo

I risultati sportivi ancora non sorridono, ma Tiago Pinto vista l'età e il ruolo che ricopre è sicuramente fonte d'ispirazione per i più giovani. Nella giornata di oggi il general manager della Roma è stato così ospite all'inaugurazione del corso ‘Management del calcio’ organizzato alla Bocconi. Il portoghese ha parlato di alcuni aspetti del suo lavoro ai futuri dirigenti. Ha elencato in linea generale i tratti distintivi della sua esperienza da manager prima al Benfica poi alla Roma: “Parlare davanti a una platea come la vostra che sarete i dirigenti di domani, mi gratifica", ha aggiunto. "Ringrazio ancora dell’invito il Settore Tecnico e la Sda Bocconi School of Management”.