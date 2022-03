Giudice sportivo, multa di 5 mila euro alla Roma per lancio di fumogeni

I giallorossi pagano con un'ammenda il lancio in campo di un fumogeno da parte dei loro supporters. Fermato per un turno Foti dopo l'espulsione nel secondo tempo di Udine

Al termine della giornata di Serie A, sono arrivate le consuete decisioni del Giudice Sportivo. La Roma dovrà pagare un'ammenda di 3 mila euro per lancio di fumogeni sul terreno di gioco da parte dei suoi sostenitori. Tra gli ammoniti invece arriva la settimana sanzione per Ibanez e la terza per Felix Afena Gyan. Uno turno di stop e ammenda di 5mila euro invece per Salvatore Foti, vice di Mourinho espulso nel secondo tempo per le proteste nei confronti dell'arbitro Di Bello.