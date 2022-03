Conti: “Io, fra baseball, Mundial, Ago e il derby”

Le parole di "Marazico": "La vita è stata generosa. Pensi che fortuna aver scoperto tanti talenti. Uno su tutti: De Rossi".

"No, è stata bellissima, però piena di sacrifici, a cominciare da quelli dei miei genitori, Andrea e Secondina. Eravamo sette figli, le 4 femmine e i 3 maschi a dormire insieme, ogni gruppo in un lettone. Vivevamo a Nettuno e papà si alzava alle 4 per fare il muratore a Roma. Io ho studiato fino alla quinta elementare, il diploma di scuola media l’ho preso solo a Genova alle serali e ho il rimpianto di non aver fatto di più. Ho cominciato presto a fare il mattonatore e poi a trasportare le bombole di gas da 15 kg ma ero spensierato. Pensi che mi bocciarono ai provini Bologna e Samp e il giorno dopo ero in piazza a giocare con gli amici".