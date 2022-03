Roma-Vitesse, le probabili formazioni di Mourinho e Letsch

Zaniolo è in dubbio per il ritorno degli ottavi di finale. Potrebbe riposare in vista del derby. Torna Mkhitaryan dal 1'

Archiviato il pareggio con l'Udinese la Roma deve pensare alla gara di giovedì contro il Vitesse. Calcio d'inizio alle ore 21, i giallorossi devono difendere lo 0-1 maturato in Olanda. Non ci sarà l'autore del gol contro i gialloneri, Oliveira è squalificato. Anche Mancini sarà costretto a restare a casa. In difesa giocheranno Ibanez, Smalling e Kumbulla davanti a Rui Patricio. Tornerà Mkhitaryan in mezzo al campo insieme Cristante e Pellegrini. Karsdorp a destra mentre a sinistra torna El Shaarawy dal 1'. In attacco Abraham e Zaniolo, il 22 giallorosso è in dubbio. Potrebbe riposare in vista del derby. Letsch conferma gli stessi 11 ad eccezione di Oroz che sarà squalificato. Al suo posto ci sarà Yapi.