Roma-Lazio, sold out giallorosso per il derby: restano pochi posti Vip Experience

Il club ha annunciato sui propri canali social che restano a disposizione solo pochi posti in Monte Mario

Non poteva mancare il pubblico delle grandissime occasioni per il derby Roma-Lazio di domenica alle 18. Il club giallorosso ha annunciato sui propri canali ufficiali che i biglietti per i tifosi romanisti sono sold out e restano pochi posti solo per la Vip Experience in Monte Mario. In attesa di tornare al 100% - già ufficalizzato - da aprile, con la deroga per Italia-Macedoniadel Nord, saranno più di 50mila gli spettatori all'Olimpico per quello che è uno scontro diretto fondamentale per l'Europa. Circa 37mila saranno i tifosi giallorossi, con 14500 biglietti biancocelesti, quasi esauriti.