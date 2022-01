Vigilia di Roma-Lecce, Mourinho ritrova El Shaarawy. Suggestione Moutinho

Stop all'attività da parte della FIGC col 35% di positivi nel gruppo squadra. Sul calciomercato: spunta il nome del 35enne portoghese, Veretout piace al Tottenham

Contro il Lecce Mkhitaryan potrebbe arrivare a 100 presenze con la maglia della Roma. L’armeno, tornato protagonista con Mourinho dopo un periodo di appannamento, infatti sembrava ormai alla sua ultima stagione in giallorosso vista la scadenza contrattuale a giugno. Eppure oggi nella rosa sono in pochi a poter garantire il suo rendimento e a fornire quell’esperienza che il portoghese tanto chiede sul mercato. Possibile il suo rinnovo, ma senza fretta, nella capitale che fiduciosa aspetta però l’ennesimo colpo a sorpresa per il centrocampo. Dopo le voci sull’interesse del Tottenham di Conte su Veretout, e nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira, il reparto appare ancora non completo. Pertanto, circola da ieri il nome di Moutinho: il centrocampista 35enne lusitano ha giocato 20 partite (19 da titolare) nei Wolves in Premier League e sta dimostrando che a dispetto dell'età è ancora integro fisicamente. La sua scadenza di contratto è a giugno ma il Wolverhampton non ha intenzione di rinnovare con il giocatore. Altro nome per Tiago Pinto sembrerebbe quello di Jorge De Frutos classe ’97 in forza al Levante: il trequartista destro, abile anche a sinistra e attaccante sia di un tridente che a due, ha un valore di mercato intorno ai 12 milioni e con la partenza di qualche esubero potrebbe sbarcare nella capitale anche in questa sessione di mercato. La Roma guarda anche in Brasile: dopo aver pescato Vina, arrivato in estate dal Palmeiras, il ds ha messo gli occhi su un altro esterno. Si tratta di Lucas Kawan Lopes dos Santos, classe 2003 in forza al Gremio con un contratto in scadenza a giugno 2024.