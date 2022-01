Pinto guarda in Brasile: occhi su Kawan del Gremio. Piace anche al Milan

La Roma accende i radar nel campionato brasiliano: si pensa al giovane terzino classe 2003

La Roma guarda anche in Brasile. Dopo aver pescato Vina, arrivato in estate dal Palmeiras, Tiago Pinto ha messo gli occhi su un altro esterno. Si tratta di Lucas Kawan Lopes dos Santos, classe 2003 in forza al Gremio e già in campo con la maglia dello storico club brasiliano. Come riporta 'tuttomercatoweb.com', si tratta di un terzino destro che ha fatto vedere buone cose con la squadra B e può avere qualche chance nel Campeonato Gaucho che partirà tra pochi giorni. Su di lui c'è anche il Milan, Kawan è entrato nelle idee di entrambi i club e ha un contratto in scadenza a giugno 2024.