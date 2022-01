Mercato Roma: piace De Frutos, trequartista del Levante

Il classe '97 potrebbe essere utile nel tridente di José Mourinho

Jorge De Frutos classe ’97 in forza al Levante, potrebbe sbarcare in Italia in questo mese di gennaio. Come scrive TuttoMercatoWeb la Roma è fortemente interessata al profilo del calciatore: il trequartista destro, abile anche a sinistra e attaccante sia di un tridente che a due, dunque perfetto per gli schemi di José Mourinho, avrebbe l’opportunità di rimettersi in gioco in una grande piazza. Il suo valore di mercato è intorno ai 12 milioni e su di lui ci sarebbe anche l'Hellas Verona. Al momento la squadra spagnola è ultima in Liga con 11 punti e il giocatore è interessato ad un'esperienza all'estero: il 24enne ha totalizzato con il club 1.203 minuti in 17 presenze segnando due gol e fornendo 4 assist.