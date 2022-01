Shomurodov, ultima chiamata. Chance anche per Perez

Domani in Coppa Italia possibile turnover: i giallorossi giocheranno tre giorni dopo ad Empoli

Conta vincere, è chiaro. Anche perché è una partita da dentro o fuori e domani sera la Roma si gioca a tutti gli effetti una delle competizioni, scrive Andrea Pugliese su La Gazzetta dello Sport, quella Coppa Italia che poi è l’ultimo trofeo portato a casa nel lontano 2008. Ma l’avversario è ovviamente inferiore, il Lecce. Ed allora Mourinho domani potrebbe davvero ricorrere a un po’ di turnover, anche perché la partita si infila in quella di domenica scorsa con il Cagliari e quella che i giallorossi giocheranno tre giorni dopo ad Empoli, sempre in campionato. E in quel turnover ci potrebbe essere anche qualche ultima chiamata. Mourinho va verso la conferma del 4-2-3-1 e davanti potrebbe anche decidere di dare spazio a Carles Perez e Shomurodov, che che si sono visti scavalcare nelle gerarchie degli attaccanti giallorossi dal giovanissimo Felix. Dovrebbe poi trovare ancora una maglia Marash Kumbulla, elogiato da Mourinho a più riprese subito dopo la vittoria colta proprio contro i sardi. Ecco, per questi tre giocatori la partita di domani potrebbe essere davvero importante, per cercare di riguadagnare posizioni nella considerazione del tecnico romanista.