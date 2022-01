Roma, allenamento in gruppo per El Shaarawy: a disposizione per Lecce e Empoli

Il faraone fornisce un'alternativa in più per la corsia sinistra dei giallorossi e potrebbe scendere in campo già domani

La Roma si avvicina all'esordio stagionale in Coppa Italia con un mezzo sorriso. A dispetto dell'assenza di Pellegrini, out per un'infiammazione alla cicatrice del precedente infortunio, Mourinho ritrova El Shaarawy. Il numero 92 ha smaltito l'affaticamento muscolare avvertito prima della partita contro la Juventus e oggi si è allenato in gruppo con i compagni. Un ritorno importante in vista delle due gare ravvicinate contro Lecce e Empoli prima della sosta. Il faraone fornisce un'alternativa in più per la corsia sinistra dei giallorossi e potrebbe scendere in campo già domani per far riposare uno tra Vina e Felix a seconda del modulo scelto dallo Special one.