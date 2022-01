Roma, Veretout piace al Tottenham di Conte

Giorni frenetici sul mercato. E in ballo c'è pure il nome del francese che può tornare in Premier League

Sono giorni frenetici quelli che stanno per chiudere la terza parte del mercato invernale. La Roma ha individuato in uno tra Boubacar Kamara, Joao Moutinho e Tanguy Ndombele un'altra delle pedine da aggiungere al roster di centrocampo di Josè Mourinho come riporta la Gazzetta dello Sport. La chiave però restano le uscite: Amadou Diawara piace a Galatasaray e Valencia e al momento si trova in Coppa D'Africa così come Ebrima Darboe per il quale in fila c'è l'Anderlecht. Reynolds, invece, interessa ai belgi del Kortrijk. E spunta il Tottenham di Antonio Conte per Jordan Veretout anche se è una operazione destinata eventualmente a concludersi a giugno. Tiago Pinto non ha certo di che annoiarsi.