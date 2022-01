Mkhitaryan-Roma, cento volte insieme e un rinnovo senza fretta

Contro il Lecce l'armeno taglierà un traguardo importante. Tornato al centro del progetto di Mou ora può restare in giallorosso

Cento giorni tra Armenian Rhapsody, gioie e qualche rimpianto. Tra domani e dopodomani Henrikh Mkhitaryan spegnerà tante candeline: 100, appunto, quelle con la Roma a patto che giochi almeno un minuto contro il Lecce in coppa Italia. Trentatrè in famiglia per festeggiare il compleanno. Ancora da chiarire se sarà l’ultimo (da calciatore) nella capitale oppure no. L’armeno, tornato protagonista con Mourinho dopo un periodo di appannamento, infatti sembrava ormai alla sua ultima stagione in giallorosso vista la scadenza contrattuale a giugno. Eppure oggi nella Roma sono in pochi a poter garantire il suo rendimento e a fornire quell’esperienza che Mou tanto chiede sul mercato. Mkhitaryan, infatti, si è saputo adattare al nuovo ruolo di centrocampo senza fiatare e garantendo una stabilità fisica che hanno in pochi. Sono dieci, infatti, le gare giocate di fila per intero da Miki in campionato dopo la panchina severa col Venezia. Quel giorno erano tornati i fantasmi di un rapporto mai pienamente soddisfacente con Mou dai tempi del Manchester United quando l’armeno fu costretto ad andare via. Da quel giorno a Venezia, però, la stima è aumentata. Anche contro il Cagliari Micki è stato tra i migliori in campo (anzi probabilmente il migliore) tagliando quota 99 presenze condite da 27 gol e 24 assist.