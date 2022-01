Non solo Mou, tutto il mercato va in direzione Portogallo

L’ultima idea mercato in casa giallorossa porta ancora una volta in terra lusitana: è Joao Moutinho, centrocampista del Wolverhampton

Incredibile ma vero: la Roma “rischia” di diventare sempre più portoghese, scrive Andrea Di Caro su La Repubblica. L’ultima idea mercato in casa giallorossa porta ancora una volta in terra lusitana: stiamo parlando di Joao Moutinho, centrocampista del Wolverhampton, altro assistito della Gestifute, l’agenzia di Jorge Mendes. La carta d’identità recita 35 anni ma allo Special One piace molto come profilo e non gli dispiacerebbe portarlo nella capitale, affidandogli la regia del centrocampo giallorosso. Il portoghese va in scadenza di contratto a giugno, i Wolves non hanno intenzione di rinnovargli il contratto ed ecco che l’occasione di mercato ingolosisce e non poco Tiago Pinto. Ma il gm giallorosso deve lavorare sulle uscite per potersi permettere un altro rinforzo. L’indiziato numero uno a partire rimane sempre Diawara: cercato da Valencia e Galatasaray, il giocatore sta riflettendo ma non ha ancora preso una decisione.