Covid, Figc: con nove giocatori positivi su 25 scatta lo stop della squadra

Stop all'attività col 35% di positivi nel gruppo squadra. È quanto prevede ufficialmente la bozza del protocollo Covid19 aggiornato per il mondo dello sport che è stata presentata alla Conferenza Stato-Regioni. È di 25 giocatori l'indicazione della rosa delle squadre di calcio sulla quale calcolare la percentuale di calciatori positivi per il nuovo protocollo. Come appreso dall'ANSA la FIGC ha stabilito quindi che con nove giocatori positivi farà scattare lo stop a tutta di tutta la squadra per la giornata in questione.