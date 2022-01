Roma, tentazione Moutinho: ecco le condizioni

Il club inglese non ha intenzione di rinnovare il contratto al centrocampista così Tiago Pinto valuta una possibile sorpresa sul mercato

Una Roma lusitana sotto gli ordini di Mourinho.Dopo Rui Patricio e Sergio Oliveira, infatti, nella capitale potrebbe sbarcare pure Joao Moutinho che con i due portoghesi già a Trigoria condivide diverse cose: l'agente Mendes, la stima dello Special One e il costo contenuto. Una voce emersa nelle ultime ore anche se non confermata da Trigoria. Il centrocampista 35enne ha giocato 20 partite (19 da titolare) nei Wolves in Premier League dimostrando che a dispetto dell'età è integro fisicamente. La sua scadenza di contratto è a giugno. E il Wolverhampton non ha intenzione di rinnovare con il giocatore. Tradotto? Moutinho può arrivare a costo molto vicino allo zero già a gennaio, magari come colpo last minute di Tiago Pinto che attualmente però ha bisogno prima di cedere uno tra Darboe e Diawara. Un contratto di un anno e mezzo per l'ex Porto che potrebbe poi restare nello staff di Mourinho. Quindi è una occasione anche se a Trigoria non molti sono convinti vista l'età del giocatore.