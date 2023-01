Verso Spezia-Roma: Zaniolo out. Piace Deulofeu. Anche la Cremonese su Shomurodov

Verso Spezia-Roma: out Nzola per i liguri

Lo Spezia perde anche Nzola. Il club ligure ha infatti diramato il bollettino medico relativo al suo attaccante più forte, che quindi non sarà a disposizione contro la Roma domani sera. Un'altra tegola per mister Gotti, che con i giallorossi dovrà già rinunciare a Kiwior, ceduto all'Arsenal, oltre che a Bastoni, Zoet e Nikolaou squalificato. Nzola è il capocannoniere e riferimento dello Spezia con ben 11 gol in 20 partite tra campionato e Coppa Italia. Intanto in entrata lo Spezia ha messo a segno in colpo per rinforzare la rosa: in queste ore - si legge sul sito della Lega Serie A - è stato depositato il contratto di Federico Marchetti, portiere ex Genoa svincolato, che il 7 febbraio compirà 40 anni.