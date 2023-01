Roma in partenza per La Spezia: assente Zaniolo. C’è Pellegrini

Dopo la settimana tormentata a Trigoria per il caso Zaniolo è tempo di tornare a far parlare il campo. La Roma è partita da Fiumicino direzione Pisa. Dalla Toscana prenderanno un pullman che li porterà a La Spezia. Non c’è il numero 22 che ha chiesto di non essere convocato. La rottura tra il calciatore e la società è ormai cosa nota, ma ancora non sono arrivate offerte allettanti da altri club. C’è Lorenzo Pellegrini. Il capitano in questa settimana ha lavorato diverse volte individualmente ma stringe i denti e parte con la squadra per la delicata trasferta. Ancora out Wijnaldum che tornerà tra i convocati a febbraio. La squadra di Mourinho dopo la penalizzazione della Juventus si è svegliata al quarto posto (insieme a Lazio e Atalanta). Domani alle ore 18 ha la ghiotta occasione di confermarsi in zona Champions.