La Cremonese si inserisce per Shomurodov: offerta importante per il prestito

I grigiorossi non hanno abbandonato la pista che porta all'uzbeko e vogliono effettuare l'ennesimo tentativo disperato per battere il Torino e il Lille, che si sta defilando

La Cremonese non molla Shomurodov. In questi giorni si è parlato solo di Torino per l'attaccante della Roma, con una trattativa che stenta a trovare il punto di incontro, ma ora i grigiorossi si sarebbero rifatti sotto. Come riporta 'Sky Sport', infatti, il club lombardo sta facendo un tentativo disperato per l'uzbeko. Le richieste e l'interesse restano alti, la Cremonese punta al prestito ma intende offrire una cifra decisamente alta per convincere la Roma. Il Torino è ancora interessato, il Lille pure ma sta mollando la presa. A differenza dei grigiorissi che invece stanno provando a inserirsi.