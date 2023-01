Roma, per Zaniolo spunta il Brighton: pronti 25 milioni. Il Milan osserva per giugno

Il club di De Zerbi pronto all'offerta, ma non basta per la Roma. Può essere comunque l'inizio di una trattativa, mentre il Milan spera che non si concludano affari per dare l'assalto a giugno

Oltre al Tottenham di Paratici, che prova a convincere Pinto ma non si spinge oltre l’offerta di prestito, c’è anche un altro club pronto a farsi avanti per Zaniolo. Si tratta del Brighton allenato da Roberto De Zerbi. I Seagulls sono in piena corsa per un posto in Europa e hanno appena perso Trossard, andato all’Arsenal. Gli inglesi sono pronti ad offrire 25 milioni di euro. Cifra che non rispecchierebbe la valutazione che ne fa la Roma, ma sulla quale si può intavolare una discussione. Certo non si tratta di un top club, ma l’ambiente potrebbe essere quello ideale da cui ripartire. Alla finestra resta sempre il Milan, non per gennaio, con la speranza che nei prossimi giorni non si concluda nessun affare, per poi provare a convincere Tiago Pinto a giugno.