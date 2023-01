Calciomercato Roma, per il dopo Zaniolo piace Deulofeu: l’Udinese chiede 10 milioni

Il gm chiuderà l'affare non appena sarà formalizzata la cessione di Nicolò. Rifiutate per ora le proposte di prestito di West Ham e Tottenham

La Roma sta lavorando per la cessione di Zaniolo. Nicolò è in rotta col club e adesso il suo futuro è lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da La Repubblica Pinto ha già individuato il suo sostituto. I giallorossi vogliono Deulofeu. La richiesta dell'Udinese è di 10 milioni e il gm chiuderà l'affare non appena sarà formalizzata la cessione di Zaniolo. Rifiutate per ora le proposte di prestito di West Ham e Tottenham. La Roma vuole darlo via solo a titolo definitivo e lo valuta 30/35 milioni.