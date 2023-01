Trigoria, Zaniolo si allena in gruppo. Ma non sarà convocato neanche col Napoli

Nicolò Zaniolo c'è, almeno a Trigoria. Il numero 22 è sceso in campo questa mattina nell'allenamento di rifinitura in vista della partita di domani alle 18 contro lo Spezia. L'attaccante della Roma, che non si reso disponibile alla convocazione per il match del 'Picco', ha partecipato alla seduta con il resto del gruppo. L'assenza dai convocati di Nicolò Zaniolo si protrarrà però oltre la partita di domani. Secondo 'Sky Sport', infatti, il numero 22 della Roma non sarà convocato neanche per la partita contro il Napoli. La decisione sarebbe stata già comunicata da José Mourinho al calciatore giallorosso. Una scelta, legata alla possibile cessione di Zaniolo e che quindi avrà effetto fino a che non si chiuderà il calciomercato invernale. Il 29 gennaio ci sarà la trasferta del Maradona, il 31 invece si chiuderà la finestra di mercato e il primo febbraio è in programma il quarto di Coppa Italia contro la Cremonese, che quindi potrebbe segnare il ritorno di Zaniolo, se dovesse ovviamente ancora essere a Roma. Intanto, però, lo Special One non vede concentrato sul campo il suo giocatore, che in ogni caso continuerà ad allenarsi. Il giocatore resta ovviamente sul mercato, la Premier League è la destinazione più probabile, ma va trovato l'accordo con il club giallorosso per la cessione a gennaio. West Ham, Tottenham Newcastle, Brighton e Leeds le squadre accostate a Nicolò. Per conoscere la posizione di Mourinho sul suo attaccante bisognerà attendere il postpartita di Spezia-Roma.