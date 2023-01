Kiwior in partenza per Londra: oggi le visite e la firma con l’Arsenal

Il centrale polacco dello Spezia è arrivato stamattina a Pisa per volare in direzione Inghilterra

Tutto vero e confermato: Jakub Kiwior sarà un giocatore dell'Arsenal. Il difensore centrale ha impressionato con la maglia dello Spezia e ha attirato l'interesse di parecchi club, tra cui anche la Roma, ma ieri i Gunners hanno chiuso l'affare per 25 milioni più bonus. Come riporta 'Sky Sport', in mattinata il centrale polacco è arrivato all'aeroporto di Pisa per volare in direzione Londra, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il suo contratto con l'Arsenal.