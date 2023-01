Spezia, ufficiale l’ingaggio di Marchetti. Contro la Roma Curva Ferrovia sold out

Sono ore calde per lo Spezia, sia in campo che sul mercato. Contro la Roma domenica alle 18 non ci sarà Bastoni infortunato e ovviamente Kiwior, a Londra per firmare con l'Arsenal. Difesa da inventare quindi per Gotti, che però potrà contare sui propri tifosi: il settore Curva Ferrovia è infatti tutto esaurito, come comunicato dallo stesso club ligure. Restano a disposizione biglietti negli altri settori. E intanto anche in entrata lo Spezia ha messo a segno in colpo per rinforzare la rosa: in queste ore - si legge sul sito della Lega Serie A - è stato depositato il contratto di Federico Marchetti, portiere ex Genoa svincolato, che il 7 febbraio compirà 40 anni.