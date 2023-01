Sassuolo, Carnevali avvisa la Roma: “Frattesi piace in Premier, ma non lo vendiamo”

L'a.d. dei neroverdi: "Lui e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi"

"Un acquisto del Sassuolo? Solo se dovesse capitare un’occasione improvvisa, ma tendo a escluderlo. Per adesso è tutto fermo. E di sicuro non vendiamo Frattesi e gli altri giocatori più importanti. - dice Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, intervistato da Gian Battista Olivero su La Gazzetta dello Sport - Frattesi e Traore piacciono in Premier, spesso vengono a seguirli osservatori di squadre inglesi. Abbiamo fatto un’indagine di mercato dalla quale risulta che il Sassuolo ha una bella riconoscibilità all’estero".