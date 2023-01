Inter, la difesa cambia pelle. Smalling nel mirino: è pronto un biennale

L’Inter ha provato a sterzare e imboccare un’altra via in extremis. Suo malgrado deve immaginare un dopo-Skriniar che sia credibile e all’altezza di una società con ambizioni di vetta. Niente investimenti corposi e per questo antenne inizialmente tese sui parametri zero. Per questo, il puntello che si prova a pescare in difesa è un 33enne di alta garanzia, che non sembra così felice di continuare lì dove sta: Chris Smalling ha un futuro traballante alla Roma. I giallorossi - scrive Filippo Conticello su 'La Gazzetta dello Sport' - si sono già mossi per convincere l’inglese a restare, anche alla luce della peculiarità del suo contratto: se raggiungerà le 29 presenze stagionali, Smalling ha un’opzione fino al 2024 che può far scattare in piena autonomia. Nel frattempo, però il suo agente ha sondato il terreno con l’Inter e ha trovato terreno fertile: i nerazzurri sarebbero disposti a offrire due anni di contratto, più uno di opzione a 3,5 milioni più bonus, fino a toccare quota 4.