Ufficiale la sconfitta a tavolino col Verona: la Roma prepara il ricorso. Smalling ancora in stand-by

Alla fine è andata come ci si aspettava. Il Giudice Sportivo, tenuto ad applicare il regolamento, ufficializza lo 0-3 a tavolino come sanzione alla Roma per aver schierato Amadou Diawara, nonostante non fosse inserito nella lista degli over 22. Una dimenticanza in buona fede, che costerà la poltrona al segretario generale Pantaleo Longo (già promesso proprio al Verona), ma che il club spera di poter sanare con il ricorso che verrà presentato nei prossimi giorni. La brutta figura comunque resta ed è certificata, tanto da aumentare ancor di più la pressione per il secondo match di campionato. All’Olimpico domenica prossima, con i Friedkin ancora entrambi spettatori in presenza, arriva la Juventus con un Morata in più (oggi le visite mediche), ma nonostante il livello proibitivo della sfida, per Fonseca c’è già aria di esame decisivo. Il tecnico portoghese non è intoccabile e l’ombra di Allegri comincia a diventare ingombrante.

MERCATO – Certificata la permanenza di Dzeko (anche se è da registrare l’interesse dell’Atletico Madrid), il focus del mercato si sposta di nuovo su Chris Smalling. Sia a Trigoria che a Manchester non hanno preso bene le parole di Fonseca (“può arrivare nei prossimi giorni”) e la trattativa continua a restare in stand-by. Nessun avvicinamento da nessuna delle parti, ma i giallorossi sperano comunque nella fumata bianca nell’ultima settimana di mercato. I Red Devils non hanno intenzione di riabilitare Smalling e puntano Upamecano. Restano in uscita Olsen e Fazio, ma al momento il loro addio non sembra essere vicino.

ALTRE – Tiene banco lo scandalo dell’esame d’italiano di Luis Suarez. Secondo un’indagine della Guardia di Finanza sarebbe stato truccato, ma né l’attaccante né la Juventus (la società italiana che l’ha organizzato) sono indagate. Totti si lascia scappare una battuta sul futuro: “Farò cose carine…”. I tifosi sperano che le possa fare nella Roma.