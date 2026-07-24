Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Francesco Balzani (Tele Radio Stereo 92,7/Te la do io Tokyo): “Secondo me Nusa è tutto fumo negli occhi, credo ci siano poche possibilità di vederlo alla Roma. I giallorossi sono indietro su tutto. La Roma ad un mese dall’inizio del campionato è più scarsa dell’anno scorso. Magari alcuni nomi sono ben nascosti".

Marco Juric (Radio Manà Manà - 90,9): “Ci sono dei nomi sottotraccia. Il racconto minuto per minuto della trattativa Summerville non ha aiutato. Nusa mi piace tanto ma attenzione alle condizioni del ginocchio. Castro? Voglio capire che squadra vuole costruire Gasperini. Bisogna guardare al mercato italiano e mi domando se sta cambiando l’idea di mercato del club. Castro non è una priorità”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Non è solo la Roma in ritardo. Il calcio italiano non è in grado di competere economicamente col calcio europeo. E’ inutile puntare su giocatori di prima fascia, devi andare su giocatori di seconda fascia con buone prospettive. Se punti calciatori top e speri di arrivare a chiudere, quel giorno non arriverà mai perchè arrivano altre società che li portano via".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha dimostrato di saper fare il colpo quando c’era la possibilità di agire senza troppe curve da limare. Quando hai l’accordo col calciatore ti senti tutelato, ma non è così, e le ultime situazioni lo stanno a dimostrare. Non so se hai sbagliato l’approccio, mi viene da pensare che i calciatori abbiano usato la Roma per avere un profitto maggiore da altre squadre e questo non mi piace per niente".

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Nusa non convince dal punto di vista fisico. In questo momento dietro Malen ci sono Dovbyk che è in uscita e Vaz che non è al centro del progetto. Penso che Nusa sia uno specchietto per le allodole per cercare stavolta di stare più nascosti sui veri obiettivi. Per me i nomi veri sono altri".