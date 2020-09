Caso Diawara, clamoroso Longo: dopo le dimissioni, può firmare col Verona

Pantaleo Longo dalla Roma al Verona: il caso Diawara assume connotati sempre più paradossali. Lo 0-3 a tavolino col Verona dopo il pasticcio della lista – che non vedeva inserito il nome del guineano – presentata dalla Roma alla Lega, non è l’ultimo capitolo della vicenda, in attesa del ricorso. Come riporta il giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, il segretario generale dimissionario della Roma Pantaleo Longo, dopo il caos Diawara, sarebbe in procinto di firmare proprio con l’Hellas Verona. Un epilogo a sorpresa.