Totti sul suo ritorno alla Roma: “Farò delle cose carine, ormai lo sanno tutti”

“Farò delle cose carine”. È tutto quello che Francesco Totti riesce ad anticipare su un suo possibile futuro alla Roma, dopo l’arrivo dei nuovi proprietari americani del The Friedkin Group. Per quanto riguarda il nuovo ruolo all’interno del club, però si limita ad una battuta: “Ormai lo sanno tutti…”. Spazio poi all’analisi del match contro la Lazio, vinto ieri sera in finale di Supercoppa con il suo Totti Sporting Club: “Con la Lazio è sempre un derby, ma è diverso, si tratta di due categorie abbastanza diverse, per me è piacevole incontrare ragazzi così giovani, mi gratifica”. Ai microfoni del Tg3, Totti spiega poi fino a che età potrebbe continuare a giocare: “Fin che che c’è voglia, testa e fisico. Quando c’è questa alchimia si può fare tutto”. Nelle ultime battute, spazio poi anche al figlio Cristian: “A mio figlio insegnerò i valori e i principi dello sport”.